Защитник «Факела» Суслов заявил, что форвард ЦСКА Заболотный стал взрослее и мудрее

Защитник «Факела» Кирилл Суслов рассказал о дружбе с нападающим ЦСКА Антоном Заболотным, а также прокомментировал прогресс форварда.
«Как мы подружились с ним? Мы хорошо общались в академии, дружили. Он жил в интернате, а я у себя в Подмосковье. Уже после выпуска из ЦСКА мы регулярно собирались вместе поужинать в ресторане, вместе проводили отпуск, так и закладывалась крепкая дружба.
Отношение Антона к постоянной критике? Очень спокойно относится. Раньше может бы и отреагировал, но сейчас ему всё равно, кто и что там говорит. Он стал мудрее и взрослее», — приводит слова Суслова Metaratings.
Напомним, в составе ЦСКА Заболотный провёл 42 матча, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего нападающего 15 игр и одна результативная передача.
- 27 декабря 2022
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