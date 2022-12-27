Сотрудник Оргкомитета ЧМ-2022 Никимбаев: это был не последний ЧМ в арабской стране

Сотрудник Оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев рассказал, что арабские страны планируют принять чемпионат мира по футболу.



«В ФИФА остались довольны такой интеграцией. Известно, что Саудовская Аравия загорелась идеей подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Вместе с Египтом и Грецией. Это тоже весьма богатая страна, которая может создать впечатляющую заявку и заинтересовать ФИФА. Так что, думаю, это точно не последний чемпионат мира в арабской стране. Думаю, новый не за горами», – приводит слова Никимбаева «РБ Спорт».

18 декабря состоялся финал турнира в Катаре, на котором впервые за 36 лет победу одержала сборная Аргентины. Команда Лионеля Мессии одолела национальный коллектив из Франции в серии послематчевых пенальти.