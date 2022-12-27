Экс-президент «Ювентуса» отреагировал на обвинения прокуратуры в финансовых махинациях

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался по поводу обвинений в финансовых махинациях.
«Благодаря большой любви к «Ювентусу» в последние годы я приложил максимум усилий для достижения результатов на поле и за его пределами.
«Ювентус» превыше всего и всех. Я уверен, что действовал правильно в последние годы и что обвинения, выдвинутые против нас, необоснованны», — приводит слова Аньелли Reuters.
Напомним, ранее стало известно, что весь совет директоров «старой синьоры» во главе с президентом Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом подал в отставку. Позже авторитетные СМИ сообщили, что прокуратура Турина завела дело в отношении экс-руководителей в «Ювентусе» по подозрению в финансовых махинациях. В период пандемии коронавируса клуб якобы тайно выплачивал зарплату своим игрокам, хотя публично было объявлено, что футболисты временно отказались от денег. «Старая синьора» выплатила 17 игрокам около € 60 млн.
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