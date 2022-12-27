«Реал» продвинулся в переговорах по Беллингему
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Мадридский «Реал» стал ближе к подписанию полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
«Реал» контактирует с окружением игрока. «Сливочные» начали проявлять интерес к Беллингему год назад. «Боруссии» известно об интересе со стороны мадридского клуба, однако дортмундский клуб не намерен отпускать игрока раньше 30 июня 2023 года, сообщает Marca. Интерес к Беллингему также проявляет «Ливерпуль», однако наряду с ним рассматривает также Энцо Фернандеса из «Бенфики».
В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл 22 матча за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На ЧМ-2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.
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