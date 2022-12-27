Аарон Рэмси до сих пор не вернулся в «Ниццу» после вылета Уэльса с ЧМ-2022
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Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сообщил, что валлийский полузащитник Аарон Рэмси пока не вернулся в команду после выступления на ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной Уэльса.
«Нет, Аарон ещё не вернулся в команду. Думаю, ему было тяжело переварить произошедшее на чемпионате мира. Посмотрим, что будет. Он был крайне разочарован результатом сборной на ЧМ-2022. Ему нужно время, чтобы по-настоящему восстановиться», — приводит слова Фавра Goal.com.
Напомним, сборная Уэльса не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре. Для валлийцев турнир завершился 29 ноября. Победителем ЧМ стала сборная Аргентины. В финале планетарного первенства аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).
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