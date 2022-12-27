Газинский: у «Зенита» всю игру делают условно пять человек

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский поделился мнением о «Зените».

«Считаю, что «Зенит» вообще нужно выносить за скобки. Настолько высок класс футболистов на всех позициях, да и на скамейке. Вот играешь с «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА и понимаешь, что «Зенит» на другом уровне. Дуглас Сантос, Клаудинью, Барриос, Малком… Условно пять человек делают всю игру. Центральный защитник Ловрен с левой отдаёт передачу, и Малком выходит один на один. Где ещё ты такое увидишь в РПЛ? Бакаев для нашей лиги достаточно квалифицированный футболист, но ему там тяжело конкурировать. Со всеми остальными в РПЛ играть можно», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Полностью интервью с Юрием Газинским читайте на «Чемпионате» завтра.