«Арсенал» готов установить статую Венгера у стадиона клуба

Руководство «Арсенала» готово установить статую бывшего главного тренера «канониров» Арсена Венгера у домашней арены клуба «Эмирейтс». Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, скульптуру могут установить возле стадиона уже в 2023 году. «Арсенал» с 40 очками лидирует в английском национальном первенстве. Боссы клуба давно хотели отметить заслуги француза таким образом, однако после ухода из команды в 2018 году он отказывался посещать игры «пушкарей» и побывал на матче своих бывших подопечных лишь вчера, 26 декабря.
Арсен Венгер стал первым иностранным тренером, который выиграл чемпионат Англии, а также первым иностранным тренером, который сумел сделать со своим клубом «золотой дубль» — то есть выиграл в одном сезоне и чемпионат, и Кубок. Также Венгер стал первым иностранцем, признанным в Англии тренером года.
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