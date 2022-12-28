Экс-президент РПЛ Заварзин: переход в АФК — величайшая глупость и похороны футбола
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Бывший президент Российской Премьер-лиги Юрий Заварзин прокомментировал возможный переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Колосков раскритиковал решение о переходе в Азию на последнем совещании. С моей точки зрения, надо ждать возвращения в Европу. Англичане ждали пять лет, и мы подождем. Надо заниматься детскими футбольными школами, региональным футболом. Не нужно никуда дёргаться. Никто не знает, чем закончится специальная военная операция. Например, закончится в мае 2023 года, и Европа снова к нам развернется, а если перейдем в АФК, сложно будет вернуться. Думаю, РФС все-таки примет решение о переходе в Азию. Это будет величайшая глупость и похороны российского футбола», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».
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