Бускетс передумал уходить из «Барселоны» летом 2023 года

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс передумал покидать команду грядущим летом, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее в СМИ сообщалось, что 34-летний полузащитник не намерен оставаться в стане каталонцев и желает перебраться в MLS.
Отмечается, что переломным моментом в решении Бускетса стал диалог с наставником сине-гранатовых Хави, для которого футболист играет значимую роль в команде. Специалист убедил Бускетса рассмотреть продление соглашения, на что тот согласился.
Бускетс хотел воссоединиться в MLS со своим экс-одноклубником Лионелем Месси, который, по последним данным, продлевает контракт с «ПСЖ» и не покинет парижский клуб. Это также стало одной из причин для испанского игрока рассмотреть возможность остаться в «Барселоне».
Бускетс находится в структуре «Барселоны» с 2005 года. Он провёл за команду 696 игр, 143 — за сборную Испании, в составе которой он завершил карьеру по окончании ЧМ-2022 в Катаре. За свою карьеру Серхио выиграл все титулы, за которые боролся. Он не смог стать обладателем только главного трофея Лиги Европы.
В Барселоне празднуют выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022. Видеоролик:
- 28 декабря 2022
-
06:03
-
05:34
-
05:13
-
04:25
-
04:20
-
03:59
-
03:47
-
03:39
-
03:25
-
03:20
-
03:12
-
03:04
-
02:44
-
02:42
-
02:27
-
02:22
-
02:01
-
01:59
-
01:48
-
01:45
-
01:22
-
01:00
-
00:58
-
00:54
-
00:53
-
00:47
-
00:31
-
00:16
-
00:04
-
00:00
- 27 декабря 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:39
-
23:39
-
23:37