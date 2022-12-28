Бускетс передумал уходить из «Барселоны» летом 2023 года

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс передумал покидать команду грядущим летом, сообщает Mundo Deportivo.



Ранее в СМИ сообщалось, что 34-летний полузащитник не намерен оставаться в стане каталонцев и желает перебраться в MLS.



Отмечается, что переломным моментом в решении Бускетса стал диалог с наставником сине-гранатовых Хави, для которого футболист играет значимую роль в команде. Специалист убедил Бускетса рассмотреть продление соглашения, на что тот согласился.



Бускетс хотел воссоединиться в MLS со своим экс-одноклубником Лионелем Месси, который, по последним данным, продлевает контракт с «ПСЖ» и не покинет парижский клуб. Это также стало одной из причин для испанского игрока рассмотреть возможность остаться в «Барселоне».



Бускетс находится в структуре «Барселоны» с 2005 года. Он провёл за команду 696 игр, 143 — за сборную Испании, в составе которой он завершил карьеру по окончании ЧМ-2022 в Катаре. За свою карьеру Серхио выиграл все титулы, за которые боролся. Он не смог стать обладателем только главного трофея Лиги Европы.

В Барселоне празднуют выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022. Видеоролик: