Эриксен: грустно, что Роналду больше нет в «Манчестер Юнайтед». Но скоро люди всё забудут

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен после разгромной победы над «Ноттингем Форест» (3:0) поделился мнением об отсутствии португальского форварда Криштиану Роналду, который покинул клуб в конце ноября после скандального интервью.

«Прежде всего нам грустно, что Роналду больше нет с нами. Его наследие и его имя в любом клубе — это нечто особенное. Мне было очень приятно иметь возможность играть вместе с ним.

Но футбол продолжается. В следующей игре после этого люди забудут, как всё было раньше, а мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы осознать, что его больше нет в команде», — приводит слова Эриксена Manchester Evening News.

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Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: