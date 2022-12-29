«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Страсбург» благодаря голу Мбаппе с пенальти на 90+6-й минуте

Сегодня, 29 декабря, завершился матч 16-го тура французского Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Страсбург». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра матча Клемана Тюрпена прозвучал в 23:00 мск.

Хозяева встречи быстро вышли вперёд, когда на 14-й минут счёт открыл центральный защитник парижан Маркиньос, ассистировал ему нападающий Неймар. Первый тайм завершился в пользу «ПСЖ», но в начале второго всё изменилось. На 51-й минуте хозяева пропустили после автогола Маркиньоса. На 63-й минуте парижский клуб остался в меньшинстве, когда Неймар за пару минут получил две жёлтые карточки и покинул поле (стоит отметить, что второй «горчичник» игрок получил за симуляцию). В последние минуты матча хозяева смогли вырвать победу благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти на 90+6-й минуте — 2:1.

В следующем туре парижане сыграют с на выезде с «Лансом», матч состоится 1 января. «Страсбург» дома примет «Труа», игра пройдёт 2 января.