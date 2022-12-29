«Моему любимому тренеру». Кокорин отправил футболку «Ариса» Радимову

Российский нападающий кипрского «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин отправил игровую футболку своей команды бывшему футболисту санкт-петербургского «Зенита» Владиславу Радимову.

«Хочу передать привет и эту майку моему любимому тренеру — Владу Радимову. В Питер большой привет! Майка будет отправлена вам», — говорит Кокорин в видеоролике «Ариса», демонстрируя подписанную им футболку клуба.

«Спасибо моему любимому футболисту, Саше Кокорину, и моей любимой команде с нынешнего момента, «Арису». Майка доехала. Будем за вас болеть!» — ответил Радимов Кокорину.

Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года, когда он перешёл из итальянской «Фиорентины» на правах аренды. В текущем сезоне 31-летний российский форвард отметился пятью голами и двумя голевыми передачами в 11 сыгранных матчах чемпионата Кипра.