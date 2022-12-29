Источник: Роналду получил предложение от клуба, выступающего в Лиге чемпионов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который сейчас находится без клуба, может стать игроком европейской команды. Об этом сообщает катарский инсайдер Мохаммед Аль-Кааби в своей социальной сети.

Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду, прекратил переговоры с клубом «Аль-Насср» после того, как поступило предложение от европейского клуба, который сейчас играет в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к подписанию контракта с «Аль-Нассром». 37-летний игрок заключит соглашение до 2030 года: сначала будет выступать за клуб в качестве игрока, а затем станет послом ЧМ-2030, заявку на который выдвинула Саудовская Аравия (совместно с Грецией и Египтом).

Джорджина удивила Роналду подарком на Рождество: