Анчелотти — о подписании Эндрика: все в клубе счастливы и взволнованы

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о 16-летнем бразильском вундеркинде «Палмейраса» Эндрике, который присоединится к «сливочным» в 2024 году после достижения 18-летнего возраста.



«Мы подписали контракт с лучшим талантом – Эндриком. Я видел его в прошлом году, мы успели немного поговорить. Все в клубе счастливы и взволнованы», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Испанский клуб заплатит за 16-летнего форварда € 72 млн. При этом Эндрик присоединится к клубу из Мадрида в июле 2024-го. Контракт между футболистом и «сливочными» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го.



Кроме того, этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет.

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