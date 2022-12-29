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Анчелотти — о подписании Эндрика: все в клубе счастливы и взволнованы

Анчелотти — о подписании Эндрика: все в клубе счастливы и взволнованы
Эндрик
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о 16-летнем бразильском вундеркинде «Палмейраса» Эндрике, который присоединится к «сливочным» в 2024 году после достижения 18-летнего возраста.

«Мы подписали контракт с лучшим талантом – Эндриком. Я видел его в прошлом году, мы успели немного поговорить. Все в клубе счастливы и взволнованы», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Испанский клуб заплатит за 16-летнего форварда € 72 млн. При этом Эндрик присоединится к клубу из Мадрида в июле 2024-го. Контракт между футболистом и «сливочными» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го.

Кроме того, этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет.

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