Клопп: у Нуньеса исключительный талант, нужно время, чтобы он адаптировался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь встал на защиту своего нападающего Дарвина Нуньеса, которого критикуют за плохую реализацию.
«Самое главное — расслабиться в такие моменты. Я следил за развитием многих нападающих, и проблема всегда заключалась в том, что у них не было [голевых] моментов. Это вещи, которые можно решить, но всё гораздо сложнее.
Дарвин [Нуньес] набирается опыта. Однажды он потерпел неудачу, и, когда он вернётся в ту же ситуацию, он вспомнит, что делал раньше, и попытается сделать всё иначе. В футболе повышенный уровень конкуренции, а в таких соревнованиях, как Премьер-лига, у нас ограниченное время между днями игры. Вы не можете подойти к нему и сказать: «Хорошо, сегодня мы собираемся поработать над завершением в атаке». Это невозможно.
У Дарвина исключительный талант, действительно исключительный. Он не забивает голы? Да. Но иногда на всё нужно время. Я видел столько форвардов мирового уровня на этапах, когда их судил весь мир. Если у вас есть качество и правильный настрой, то скоро всё пойдёт хорошо», — приводит слова Клоппа Reсord.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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