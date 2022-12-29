Штефан Эффенберг: Нойер по неосторожности поставил под угрозу цели «Баварии» на сезон

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Штефан Эффенберг высказался о травме голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, которую тот получил после чемпионата мира в Катаре, катаясь на лыжах. Сообщалось, что основной вратарь «Баварии» пропустит остаток сезона.
«Мануэль Нойер по неосторожности поставил под угрозу цели «Баварии» на сезон. Для Хасана Салихамиджича и Оливера Кана это самая большая проблема с тех пор, как они возглавляют команду, потому что травма оказалась неожиданной. Теперь им нужно быстро искать правильные решения проблемы», — приводит слова Эффенберга «твиттер» Bayern & Germany.
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 34 очка в 15 матчах. В 1/8 финала немецкого Кубка команда встретится с «Майнцем», а первом раунде плей-офф Лиги чемпионов – с «ПСЖ».
«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом:
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