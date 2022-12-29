Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Штефан Эффенберг: Нойер по неосторожности поставил под угрозу цели «Баварии» на сезон

Штефан Эффенберг: Нойер по неосторожности поставил под угрозу цели «Баварии» на сезон
Комментарии

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Штефан Эффенберг высказался о травме голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, которую тот получил после чемпионата мира в Катаре, катаясь на лыжах. Сообщалось, что основной вратарь «Баварии» пропустит остаток сезона.

«Мануэль Нойер по неосторожности поставил под угрозу цели «Баварии» на сезон. Для Хасана Салихамиджича и Оливера Кана это самая большая проблема с тех пор, как они возглавляют команду, потому что травма оказалась неожиданной. Теперь им нужно быстро искать правильные решения проблемы», — приводит слова Эффенберга «твиттер» Bayern & Germany.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 34 очка в 15 матчах. В 1/8 финала немецкого Кубка команда встретится с «Майнцем», а первом раунде плей-офф Лиги чемпионов – с «ПСЖ».

Новость по теме
Главный тренер «Монако» высказался о возможном досрочном возвращении Нюбеля в «Баварию»

«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022