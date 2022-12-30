Дюков рассказал, в каком случае РФС вернётся к варианту с переходом в Азию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об условиях, при которых в организации могут вернуться к обсуждению вопроса о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Большинство клубов поддерживают возможность перехода в Азию, здесь ничего не изменилось. Но сейчас принято такое решение. Рабочая группа создаётся. Надеемся, что в неё войдёт не только УЕФА, но и ФИФА, и МОК. Главная задача ― найти решение, которое поможет нам как можно быстрее вернуться. Мы прорабатываем вариант скорейшего возвращения в УЕФА. Если мы поймём, что это в итоге невозможно ― вернёмся к азиатскому варианту», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее было принято решение создать рабочую группу в составе РФС для изучения вопроса о возможном переходе в АФК.
- 30 декабря 2022
-
17:31
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
17:05
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:49
-
16:46
-
16:46
-
16:43
-
16:40
-
16:30
-
16:13
-
15:58
-
15:43
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:16
-
15:09
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:21
-
14:19
-
14:16
-
14:16
-
14:00
-
13:49
-
13:27