Дюков рассказал, в каком случае РФС вернётся к варианту с переходом в Азию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об условиях, при которых в организации могут вернуться к обсуждению вопроса о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Большинство клубов поддерживают возможность перехода в Азию, здесь ничего не изменилось. Но сейчас принято такое решение. Рабочая группа создаётся. Надеемся, что в неё войдёт не только УЕФА, но и ФИФА, и МОК. Главная задача ― найти решение, которое поможет нам как можно быстрее вернуться. Мы прорабатываем вариант скорейшего возвращения в УЕФА. Если мы поймём, что это в итоге невозможно ― вернёмся к азиатскому варианту», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее было принято решение создать рабочую группу в составе РФС для изучения вопроса о возможном переходе в АФК.