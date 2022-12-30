Чемпион мира Лаутаро Мартинес вернулся к тренировкам в составе «Интера»
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Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес вернулся к тренировкам с итальянским клубом спустя 12 дней после победы на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба «Интера» в «Твиттере».
«С возвращением, чемпион», — гласит подпись под фотографией с Мартинесом на тренировке.
25-летний Мартинес забил решающий пенальти в послематчевой серии с Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022. Всего на турнире в шести встречах он не отметился результативными действиями в основное время, проведя на поле 238 минут. Лаутаро был основным игроком Аргентины в первых двух встречах на групповом этапе, а затем проиграл конкуренцию Хулиану Альваресу.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ. Видеоролик:
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