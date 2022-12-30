Григорий Иванов: сборная — флагман страны. Отстранили её, но при чём тут клубы и молодёжь?

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об отстранении российских клубов и сборной от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.



«Сборная – это флагман страны, представляет страну. Ну, вы наказали сборную. Но клубы тут при чём? Юношеские соревнования при чём? Пацаны, которым сейчас 15, 16 лет… Им надо играть. У нас очень хорошая молодёжь подрастала и подрастает. И её много. Пускай бы играли дети, почему вы им не разрешаете играть? Но УЕФА молчит. Ничего не говорит.



Да, сейчас, когда мы начали активно вот эту позицию озвучивать, что мы перейдём в Азию, в УЕФА проснулись и стали говорить – почему, как… Всё-таки я неоднократно повторял, что век футболистов очень короткий. Ну, 10–12 лет активной игры в футбол. Есть риск вообще не поиграть на международном уровне. Надо что-то с этим делать. Это может быть сложное, непопулярное решение – переход в Азию.



Вот если бы наша сборная играла в Азии, а клубы – в Европе, это, возможно, был бы идеальный вариант. Но, к сожалению, так нельзя. И так точно не будет. Или, например, сборная будет играть отборочные матчи в Азии, выйдет в финал чемпионата мира 2026 года, а нам скажут: нет, ребята, ФИФА запретила играть в своих соревнованиях. И что?» — приводит слова Иванова «Радио Форум».

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