«Ливерпуль» — «Лестер»: стартовые составы на матч 18-го тура АПЛ

Сегодня, 30 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Лестер Сити». Команды сыграют на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра Крэйга Поусона прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды огласили стартовые составы.

«Ливерпуль»: Бекер — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Эллиотт, Хендерсон, Алькантара — Салах, Нуньес, Окслейд-Чемберлен.

Запасные: Адриан, Цимикас, Байчетич, Гомес, Конате, Карвалью, Кларк, Кейта, Доак.

«Лестер»: Уорд — Кастань, Амарти, Фас, Томас — Сумаре, Перес, Ндиди, Дьюсбери-Холл, Барнс — Дака.

Запасные: Иверсен, Сёюнджю, Вестергор, Тилеманс, Олбрайтон, Менди, Брант, Ихеаначо, Варди.

Команда Юргена Клоппа набрала 25 очков в 15 матчах национального первенства и занимает шестую позицию в турнирной таблице. Подопечные Брендана Роджерса – на 13-м месте, в активе «лис» 17 очков.