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Феликс Санчес уволен с поста главного тренера сборной Катара

Феликс Санчес уволен с поста главного тренера сборной Катара
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Футбольная ассоциация Катара объявила об уходе с поста главного тренера национальной команды испанского тренера Феликса Санчеса.

«Мы провели вместе несколько замечательных лет, которые были наполнены множеством невероятных моментов. Эти моменты навсегда останутся в истории катарского футбола», — гласит заявление пресс-службы сборной.

Под руководством специалиста Катар на домашнем чемпионате мира проиграл все встречи на групповом этапе – Эквадору (0:2), Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2) – и занял последнее место в квартете А.

Феликс Санчес возглавил арабскую команду в 2017 году с целью подготовить сборную к предстоящему мировому первенству. В 2019 году он привёл Катар к первому титулу – сборная выиграла Кубок Азии, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах.

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