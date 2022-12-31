Marca: Роналду согласовал контракт с «Аль-Нассром» по ходу ЧМ-2022

Нападающий «Аль-Нассра» Криштиану Роналду, о переходе которого в команду объявили сегодня, 31 декабря, подписал соглашение с клубом ещё по ходу ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, соглашение между Криштиану Роналду и «Аль-Нассром» вступило в силу в ноябре 2022 года в разгар чемпионата мира. Криштиану оставалось лишь подписать контракт. Чтобы изложить всё обсуждаемое на бумаге, президент и спортивный директор саудовского клуба отправились в Мадрид в прошлую среду, 28 декабря. К соглашению стороны пришли вчера, 30 декабря.

Ранее сообщалось, что Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик: