Marca: Роналду согласовал контракт с «Аль-Нассром» по ходу ЧМ-2022
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Нападающий «Аль-Нассра» Криштиану Роналду, о переходе которого в команду объявили сегодня, 31 декабря, подписал соглашение с клубом ещё по ходу ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, соглашение между Криштиану Роналду и «Аль-Нассром» вступило в силу в ноябре 2022 года в разгар чемпионата мира. Криштиану оставалось лишь подписать контракт. Чтобы изложить всё обсуждаемое на бумаге, президент и спортивный директор саудовского клуба отправились в Мадрид в прошлую среду, 28 декабря. К соглашению стороны пришли вчера, 30 декабря.
Ранее сообщалось, что Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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