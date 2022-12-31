Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов назвал лучших вратарей РПЛ в 2022 году

Бывший тренер вратарей в ЦСКА Вячеслав Чанов включил Матвея Сафонова, Игоря Акинфеева и Сергея Песьякова в тройку лучших вратарей в российском футболе за 2022 год.



«Вроде казалось, что Сафонов номер один, но в концовке он много мячей пропустил. Я остаюсь по-прежнему в своём мнении, что Акинфеев пока лучший голкипер в России. Ну, кроме Игоря, тот же Сафонов выделялся, все вратари, которые были в сборной выделялись, Песьяков хороший сезон провёл, моя тройка такая будет.



Есть голкипер, который способен уехать в Европу? А почему же нет? Но надо подождать немного, мы слишком быстро вещаем ярлыки, молодым вратарям не хватает стабильности в матчах. Я уверен на это, наши вратари, наша школа — одна из лучших в мире как ни крути. Лучший вратарь столетия мы знаем откуда», — приводит слова Чанова Metaratings.



В нынешнем сезоне РПЛ 23-летний Сафонов провёл 17 матчей, пропустил 29 голов и в пяти матчах отыграл «на ноль». 36-летний Акинфеев пропустил 18 голов в 17 матчах, а в пяти сохранил ворота в неприкосновенности. 34-летний Песьяков пропустил 23 гола в 17 матчах и не пропускал в трёх играх.

Новость по теме Вячеслав Чанов оценил игру Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022