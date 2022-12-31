«В старте должно быть 65-70% украинцев». Гендиректор «Шахтёра» — о новой стратегии клуба

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о планах по изменению клубной стратегии.



«Сейчас уже на первом месте в плане приоритетности украинские игроки? Естественно, сегодня это так. И в будущем, я думаю, мы даже где-то откорректируем нашу стратегию в пользу того, что в основе процентов 65-70 должно быть украинских игроков.



А остальные – иностранные футболисты. Не говорю, что обязательно это должны быть бразильцы. Хороших профессионалов сейчас много везде», — приводит слова Палкина официальный сайт клуба.

Напомним, 22 декабря в Лозанне Спортивный арбитражный суд начал рассмотрение иска «Шахтёра» против ФИФА касательно возмещения € 50 млн из-за введения новых правил о приостановке контрактов легионеров.