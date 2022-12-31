Клопп: Пеле теперь сыграет на прекрасном стадионе с фантастическими футболистами прошлого

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Независимо от того, что будут говорить в будущем, Пеле был лучшим. Я его не забуду. Если ты самый известный человек на планете, ты всё равно можешь быть самым обычным парнем. Это то, что я люблю больше всего. Этот урок Пеле и Беккенбауэра я усвоил и никогда не забуду. Как христианин я думаю, что для Пеле это ещё не конец. Теперь он будет играть в футбол на прекрасном стадионе с фантастическими игроками прошлого», — приводит слова Клоппа Mundo Deportivo.
Напомним, Пеле не стало 29 декабря в возрасте 82 лет. В последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошёл курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на неё. Последний месяц жизни Пеле провёл в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.
- 31 декабря 2022
-
11:47
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:12
-
10:59
-
10:58
-
10:29
-
10:24
-
10:12
-
09:57
-
09:53
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
09:11
-
08:47
-
08:21
-
08:08
-
08:04
-
07:50
-
07:43
-
07:20
-
06:45
-
06:07
-
05:46
-
05:33
-
05:25
-
05:21
-
04:45
-
04:40
-
04:20
-
04:09
-
03:50