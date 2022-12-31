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Клопп: Пеле теперь сыграет на прекрасном стадионе с фантастическими футболистами прошлого

Клопп: Пеле теперь сыграет на прекрасном стадионе с фантастическими футболистами прошлого
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Независимо от того, что будут говорить в будущем, Пеле был лучшим. Я его не забуду. Если ты самый известный человек на планете, ты всё равно можешь быть самым обычным парнем. Это то, что я люблю больше всего. Этот урок Пеле и Беккенбауэра я усвоил и никогда не забуду. Как христианин я думаю, что для Пеле это ещё не конец. Теперь он будет играть в футбол на прекрасном стадионе с фантастическими игроками прошлого», — приводит слова Клоппа Mundo Deportivo.

Напомним, Пеле не стало 29 декабря в возрасте 82 лет. В последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошёл курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на неё. Последний месяц жизни Пеле провёл в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.

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