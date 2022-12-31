«Кубок, как в 2021-м. Ну ты помнишь». Магкеев — Деду Морозу в новогоднем видео «Локо»

Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на своём официальном YouTube-канале представил новогодний видеоролик с поздравлениями болельщиков клуба.

В начале ролика игроки разных возрастов и команд системы «Локомотива» пишут свои пожелания Деду Морозу. Из основного состава мужской команды в новогоднем видео снялся полузащитник Станислав Магкеев, который говорит остальным участникам поздравления: «Побед мы и сами добьёмся, главное, что мы все вместе!»

Позднее Магкеев возвращается и дописывает своё письмо, в котором до этого выделил успехи женских и молодёжных команд «Локомотива», указывая: «И ещё Кубок! Как в 2021-м. Ну ты помнишь...»

После 17 сыгранных матчей в РПЛ в текущем сезоне «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.