«Кубок, как в 2021-м. Ну ты помнишь». Магкеев — Деду Морозу в новогоднем видео «Локо»

Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на своём официальном YouTube-канале представил новогодний видеоролик с поздравлениями болельщиков клуба.
В начале ролика игроки разных возрастов и команд системы «Локомотива» пишут свои пожелания Деду Морозу. Из основного состава мужской команды в новогоднем видео снялся полузащитник Станислав Магкеев, который говорит остальным участникам поздравления: «Побед мы и сами добьёмся, главное, что мы все вместе!»
Позднее Магкеев возвращается и дописывает своё письмо, в котором до этого выделил успехи женских и молодёжных команд «Локомотива», указывая: «И ещё Кубок! Как в 2021-м. Ну ты помнишь...»
После 17 сыгранных матчей в РПЛ в текущем сезоне «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
- 31 декабря 2022
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