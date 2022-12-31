«Урал» выкупил права на форварда «Родины» Каштанова. У него «5+5» в 16 матчах РПЛ

Нападающий «Родины» Алексей Каштанов, выступавший за «Урал» на правах аренды, стал полноправным игроком клуба из Екатеринбурга. «Урал» активировал опцию выкупа форварда. Об этом сообщает пресс-служба «Родины» в телеграм-канале. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Каштанов перешёл в «Урал» из «Родины» на правах аренды летом 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Ранее Каштанов выступал за «Калугу», «Росич», ульяновскую «Волгу» и другие команды.



«Урал» в 17 матчах набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).