«Барселона» потеряла очки с «Эспаньолом» в матче с двумя удалениями

Сегодня, 31 декабря, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли две местные команды — «Барселона» и «Эспаньол». Финальный свисток Матеу Лаоса зафиксировал ничью — 1:1.
«Барселона» открыла счёт в начале встречи: Рафинья навесил с углового в штрафную, Роберт Левандовски пробил головой в газон. Мяч полетел в район дальней штанги, откуда Кристенсен выполнил скидку на Алонсо, который опередил Фернандеса и ударом головой поразил цель, открыв счёт в матче.
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На 73-й минуте Хоселу реализовал пенальти, который сам и заработал, сравняв счёт в матче.
Через несколько минут команды обменялись удалениями: из-за двух жёлтых карточек поле покинули Жорди Альба и Винисиус Соуза.
«Барселона» набрала 38 очков в 15 матчах Ла Лиги и занимает в турнирной таблице первое место, сравнявшись по очкам с «Реалом». «Эспаньол» (13) — 16-й.
- 31 декабря 2022
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