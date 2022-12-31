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«Барселона» потеряла очки с «Эспаньолом» в матче с двумя удалениями

«Барселона» потеряла очки с «Эспаньолом» в матче с двумя удалениями
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Сегодня, 31 декабря, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли две местные команды — «Барселона» и «Эспаньол». Финальный свисток Матеу Лаоса зафиксировал ничью — 1:1.

«Барселона» открыла счёт в начале встречи: Рафинья навесил с углового в штрафную, Роберт Левандовски пробил головой в газон. Мяч полетел в район дальней штанги, откуда Кристенсен выполнил скидку на Алонсо, который опередил Фернандеса и ударом головой поразил цель, открыв счёт в матче.

Гол Алонсо. Видеоролик:

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На 73-й минуте Хоселу реализовал пенальти, который сам и заработал, сравняв счёт в матче.

Через несколько минут команды обменялись удалениями: из-за двух жёлтых карточек поле покинули Жорди Альба и Винисиус Соуза.

Гол Хоселу. Видеоролик:

«Барселона» набрала 38 очков в 15 матчах Ла Лиги и занимает в турнирной таблице первое место, сравнявшись по очкам с «Реалом». «Эспаньол» (13) — 16-й.

Испания - Примера. 15-й тур
31 декабря 2022, суббота. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Алонсо – 7'   1:1 Хоселу – 73' (пен)
Удаления: Альба – 78' / Соуза – 80'
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