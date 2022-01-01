Хави заявил, что игроки «Барселоны» не будут отдыхать 1 января

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что игроки каталонского клуба не получат выходной 1 января.

«Я решил, что команда будет тренироваться сегодня днём, хотя планировалось устроить футболистам праздник, чтобы провести первый день года со своими семьями, а на второй — вернуться на газон. Но ничья в матче с «Эспаньолом» изменила мои планы, и сегодня все игроки вызваны в спортивный городок на вечернюю тренировку», — цитирует Хави Sport.es.

«Барселона» набрала 38 очков в 15 матчах Ла Лиги и занимает в турнирной таблице первое место, сравнявшись по очкам с «Реалом». «Эспаньол» (13) — 16-й.

«Барселона» — «Эспаньол». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 15-й тур

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