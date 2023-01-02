Маркиньос рассказал о переговорном процессе по новому соглашению с «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал о переговорах по новому контракту с командой.



«Да, мы обсуждаем новую сделку. Переговоры проходят очень хорошо», — цитирует 28-летнего бразильца L'Equipe.

Напомним, Маркиньос перебрался в стан «ПСЖ» из «Ромы» в 2013 году. В этом сезоне футболист принял участие в 16 матчах французской Лиги 1 и забил два гола. В составе парижан Маркиньос является чемпионом Франции (сезоны-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022), обладателем Кубка (сезоны-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021) и Суперкубка (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) страны.

Нынешний контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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