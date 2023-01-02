Марко Верратти — второй игрок, который провёл 400 матчей за «Пари Сен-Жермен»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти стал лишь вторым футболистом в истории столичной команды, которому удалось провести 400 матчей за клуб, сообщает официальный сайт «ПСЖ».

Юбилейным для итальянца стала игра Лиги 1 с «Лансом» (1:3).



Рекордсменом по числу проведённых матчей в составе парижан является Жан-Марк Пилорже (435).



Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За десять сезонов в Париже он принял участие в 400 матчах, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач. Недавно Марко продлил контракт с парижским клубом до 2026 года.



«Пари Сен-Жермен», несмотря на поражение в матче с «Лансом», остаётся на первом месте в турнирной таблице, набрав в 17 играх 44 очка.

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