Марко Верратти — второй игрок, который провёл 400 матчей за «Пари Сен-Жермен»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти стал лишь вторым футболистом в истории столичной команды, которому удалось провести 400 матчей за клуб, сообщает официальный сайт «ПСЖ».
Юбилейным для итальянца стала игра Лиги 1 с «Лансом» (1:3).
Рекордсменом по числу проведённых матчей в составе парижан является Жан-Марк Пилорже (435).
Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За десять сезонов в Париже он принял участие в 400 матчах, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач. Недавно Марко продлил контракт с парижским клубом до 2026 года.
«Пари Сен-Жермен», несмотря на поражение в матче с «Лансом», остаётся на первом месте в турнирной таблице, набрав в 17 играх 44 очка.
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