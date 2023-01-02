«Реал» надеется приобрести французского защитника «Ливерпуля» Конате

Мадридский «Реал» интересуется защитником «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате, сообщает Media Foot.
По информации источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти является большим поклонником игры 23-летнего француза, и видит его в составе своей команды вместе с другими молодыми звёздами: Ферланом Менди, Эдером Милитао, Орельеном Тчуамени, Родриго и Винисиусом.
Сообщается, что «Реалу» будет тяжело убедить «Ливерпуль» отпустить перспективного защитника, однако, во-первых, мадридцы могут позволить себе потратить на усиление состава очень большую сумму, а во-вторых, Анчелотти надеется, что переход в такой именитый клуб, как «Реал», сможет заинтересовать игрока.
Контракт Конате с «Ливерпулем» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35 млн.
Эпичное представление номера Конате
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