Скира: Модрич в шаге от продления контракта с «Реалом»

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич может продлить своё пребывание на «Сантьяго Бернабеу». Как сообщает журналист Николо Скира, 37-летний игрок находится в шаге от продления контракта со «сливочными».
Текущее соглашение между сторонами истекает летом 2023 года, и долгое время ходили слухи, что игрок может покинуть команду по окончании контракта. Однако и «Реал», и сам Модрич настроены на то, чтобы продолжить сотрудничество.
В текущем сезоне Модрич стал бронзовым призёром на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Хорватии. Его национальная команда в матче за третье место обыграла Марокко со счётом 2:1.
«Реал» Мадрид обыграл «Вальядолид» благодаря дублю Бензема:
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