«Ложусь спать с чистой совестью». Лаутаро Мартинес — об отсутствии голов на ЧМ
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Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал свои проблемы с реализацией моментов на чемпионате мира в Катаре (форвард не забил ни одного гола).
«Мы пережили много трудных моментов во время чемпионата мира. Когда я не забиваю голы, я стараюсь помочь своей команде по-другому, отдаваясь на все 100 процентов в каждой игре.
В течение месяца, ещё до чемпионата мира, я играл с повреждённой лодыжкой и оказался на этом турнире совсем не в том состоянии, в котором планировал. Я ложусь спать каждую ночь с чистой совестью, потому что я отдал всё ради нашей победы, и никто ничего не может мне сказать», — приводит слова аргентинца Сalciomercato.
Фанат упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины:
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