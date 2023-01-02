«Ложусь спать с чистой совестью». Лаутаро Мартинес — об отсутствии голов на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал свои проблемы с реализацией моментов на чемпионате мира в Катаре (форвард не забил ни одного гола).

«Мы пережили много трудных моментов во время чемпионата мира. Когда я не забиваю голы, я стараюсь помочь своей команде по-другому, отдаваясь на все 100 процентов в каждой игре.

В течение месяца, ещё до чемпионата мира, я играл с повреждённой лодыжкой и оказался на этом турнире совсем не в том состоянии, в котором планировал. Я ложусь спать каждую ночь с чистой совестью, потому что я отдал всё ради нашей победы, и никто ничего не может мне сказать», — приводит слова аргентинца Сalciomercato.

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