«Арис» объявил о подписании форварда Артёма Шуманского

Кипрский клуб «Арис» из Лимасола, за который выступает российский форвард Александр Кокорин, подписал 18-летнего белорусского нападающего Артёма Шуманского. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт между сторонами рассчитан на четыре года. За кипрский клуб игрок будет выступать под номером 88.

Шуманский является воспитанником борисовского БАТЭ, за который игрок выступал с 14 лет. В прошлом году, в возрасте 17 лет, футболист дебютировал в основном составе команды. За 22 матча игрок забил четыре мяча. Также он выступал в юниорских составах сборной Беларуси, за которую провёл 17 матчей и забил восемь голов.

«Арис» занимает четвёртое место турнирной таблицы чемпионата Кипра. Команда Кокорина набрала 32 очка в 16 матчах и отстаёт от лидера турнира, АПОЭЛа, на пять очков.

Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней: