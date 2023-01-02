Лаутаро Мартинес: самый памятный момент ЧМ — когда дочь прикоснулась к Кубку мира
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Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал о самом памятном моменте, пережитом им за последние годы.
«В моей памяти есть много прекрасных моментов, которые я пережил как с Аргентиной, так и с «Интером». Я очень горжусь и рад быть частью команд, которые за эти годы выиграли такие важные и крупные трофеи.
Но всё-таки самый красивый момент, пережитый в сборной, — это когда моя дочь коснулась Кубка мира. Ей почти два года, и с тех пор, как она родилась, я выиграл почти все трофеи. Она приносит мне удачу. Жаль, что моя бабушка и мама не смогли присутствовать, так как им пришлось остаться дома», — приводит слова Мартинеса Сalciomercato.
Над стадионом Лусаил зажгли фейерверки в честь победы Аргентины:
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