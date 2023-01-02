Лаутаро Мартинес: я готов стать лидером в раздевалке «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал о готовности быть лидером клуба и желании помогать молодым футболистам.
«Конечно, да, я готов стать лидером раздевалки. Я здесь почти пять лет, и я определённо чувствую себя важным игроком команды. Я взял на себя ответственность в раздевалке и стараюсь всегда помогать кому-то, кому нужна моя рука, в том числе и молодым игрокам. Потому что только так формируются настоящие коллективы. Рад, что у нас так много важных футболистов в этой раздевалке.
У меня было так много тренеров, и я изменился как физически, так и тактически. Не могу сказать, в чём я хотел бы стать лучше. Наверно, хотелось бы стать ещё более зрелым на поле и помогать команде тогда, когда это необходимо», — приводит слова Мартинеса Calciomercato.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ:
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