«Милан» предложил Леау зарплату € 7 млн в год. Игрок хочет остаться

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау, скорее всего, в ближайшее время останется в команде. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, «россонери» предложили игроку зарплату в € 7 млн в год. Португалец хочет остаться в команде. Также красно-чёрные хотят пролонгировать соглашения с нападающим Оливье Жиру и полузащитником Исмаэлем Беннасером. Команда Стефано Пиоли с 33 очками располагается на втором месте в Серии А.

Контракт игрока с «Миланом» заканчивается летом 2024 года. Леау провёл за «Милан» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Также у игрока два гола за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре.

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