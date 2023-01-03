Экс-игрок «Амкала» рассказал, как в «Ботеве» восприняли его прошлое в медийном футболе

Российский полузащитник «Ботева» Михаил Прокопьев рассказал, как в болгарском клубе отреагировали на то, что он ранее выступал за блогерскую команду «Амкал». По словам 20-летнего игрока, в Болгарии не понимали, когда он пытался объяснить суть мейдиного футбола.

«Когда меня спросили, где я играл до этого, сказал, что — блогер и выступал в командах, игры которых снимали и показывали на YouTube. Меня не понимали. Тогда говорил, что вообще-то три года отыграл по своему возрасту в «Зените». И на это уже отвечали так: «А, ну «Зенит» — это здорово».



В прошлом году я смотрел игры «Ботева», понимаю, через что у них строится игра, где могу пригодиться. Правда, сейчас у команды будет новый тренер. С прошлым играли в три защитника, двумя центральными полузащитниками и двумя центрами нападения. То есть для меня есть три позиции — в центре полузащиты и нападения. Но как будет с новым тренером, непонятно. Или стопроцентное попадание в состав или придется терпеть, пока играют более опытные», —приводит слова Прокопьева «РБ Спорт».