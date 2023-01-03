Индзаги — о матче с «Наполи»: опасений больше, чем уверенности

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 16-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Встреча состоится завтра, 4 января. Начало матча — в 22:45 мск.

«Опасений больше, чем уверенности, такой долгий перерыв — это что-то новое для всех. Мы много работали, те, кто приехал позже с чемпионата мира, догоняют. Я всем доволен, даже если условия не могут быть одинаковыми для всех.



Мы с нетерпением ждём возможности продолжить. Игра в прошлом сезоне была захватывающим матчем, который дал нам импульс на следующие месяцы. Мы знаем, что встретимся с отличной командой, единственной непобедимой в Европе.



Наконец-то у нас есть четыре нападающих: Лаутаро (Мартинес. — Прим. «Чемпионата») прибыл четыре дня назад, но с ним всё в порядке, Корреа прибавляет, Джеко и Лукаку ещё немного потренировались с командой. У нас осталось две тренировки, чтобы всё оценить.



Осталось 23 игры, и мы хотим вернуть утраченные позиции против одной из лучших команд Европы. Всё это происходит на поле, мы сплочённая команда с необыкновенными болельщиками», — приводит слова Индзаги Reuters.

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