Колыванов: пока получается, что РПЛ — чемпионат одной команды. «Зенит» в роли «Баварии»

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от второй части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Спартак» не сдастся, пока есть шансы бороться. В том году «Динамо» пыталось зацепиться, но немножко не хватило ресурсов. В любом случае «Зенит» имеет хорошую скамейку: кто бы ни вышел — есть запас в игре. «Спартаку» надо выкладываться на 200%, чтобы догнать Питер. Будут биться до последнего! Но пока получается, что РПЛ — чемпионат одной команды. «Зенит» в роли «Баварии» или «ПСЖ», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В первую тройку турнира входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).