«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут»

Сегодня, 3 января, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 23-й минуте Каземиро открыл счёт в игре. Кристиан Эриксен навесил со стандарта к ближней штанге, где Каземиро оторвался от защитника и ногой в касание отправил мяч в сетку. Во втором тайме Люк Шоу укрепил преимущество манкунианцев. Шоу убежал в быструю атаку по левому флангу, сместился оттуда к центру и покатил мяч на Бруну Фернандеша. Тот отдал пас Алехандро Гарначо, который вырезал передачу в центр штрафной, куда уже успел прибежать Шоу. Люк пробил в касание в правый угол. В конце встречи Маркус Рашфорд довёл счёт до разгромного.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага набрала 35 очков после 17 матчей.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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