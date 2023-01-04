Чепчугов: в УЕФА работают люди с душой и сердцем
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о своих пожеланиях российским футболистам в 2023 году.
«В 2023 году желаю российским футболистам не падать духом, продолжать играть, совершенствоваться и радовать болельщиков и зрителей. Следует отметить верное решение РФС в конце прошлого года — необходимо все досконально проработать. В УЕФА и ФИФА работают люди с душой и сердцем — это позволит нам найти точки соприкосновения», — приводит слова Чепечугова «РБ Спорт».
Напомним, сборная России в 2022 году из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА провела только три товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина обыграли Кыргызстан (2:1), а также дважды сыграли вничью — с Таджикистаном и Узбекистаном (оба раза — 0:0).
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