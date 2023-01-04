Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Касереньо» в Кубке Испании

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над командой четвертого дивизиона «Касереньо» в поединке 1/16 финала Кубка Испании (1:0). Единственный мяч в этом матче забил нападающий «сливочных» Родриго на 69-й минуте.
«Родриго показал фантастическую игру. Это был равный и конкурентный поединок, в котором было много боёв и много длинных передач. Команда смогла подчиниться, и я доволен, так как мы сыграли в игру, к которой не привыкли.
Я доволен игрой Азара. Сегодня сложно оценить игру всех футболистов, ведь играть было невозможно. Это была встреча с длинными передачами, и страдали более мелкие футболисты, такие как Азар или Родриго. Он справился за то время, что провёл, и сделал то, что должен был сделать.
Я не видел опасности для ничьей. Мне понравилось всё, от начала и до конца», — цитирует Анчелотти пресс-служба мадридцев.
Роналду уехал с тренировочной базы «Реала». Видеоролик:
- 4 января 2023
-
07:05
-
06:56
-
06:27
-
04:50
-
04:41
-
04:38
-
04:31
-
03:31
-
03:25
-
03:17
-
03:02
-
02:48
-
02:44
-
02:43
-
02:41
-
02:29
-
02:04
-
01:51
-
01:48
-
01:37
-
01:15
-
00:51
-
00:39
-
00:31
-
00:15
- 3 января 2023
-
23:56
-
23:48
-
23:27
-
23:11
-
22:45
-
22:17
-
22:00
-
21:37
-
21:15
-
21:14