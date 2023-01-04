Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Касереньо» в Кубке Испании

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над командой четвертого дивизиона «Касереньо» в поединке 1/16 финала Кубка Испании (1:0). Единственный мяч в этом матче забил нападающий «сливочных» Родриго на 69-й минуте.

«Родриго показал фантастическую игру. Это был равный и конкурентный поединок, в котором было много боёв и много длинных передач. Команда смогла подчиниться, и я доволен, так как мы сыграли в игру, к которой не привыкли.

Я доволен игрой Азара. Сегодня сложно оценить игру всех футболистов, ведь играть было невозможно. Это была встреча с длинными передачами, и страдали более мелкие футболисты, такие как Азар или Родриго. Он справился за то время, что провёл, и сделал то, что должен был сделать.

Я не видел опасности для ничьей. Мне понравилось всё, от начала и до конца», — цитирует Анчелотти пресс-служба мадридцев.

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