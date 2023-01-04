Канчельскис рассказал о 8-часовых тактических разборах Гаджиева для тренеров в «Волге»

Экс-наставник «Волги» Андрей Канчельскис поделился воспоминаниями о том, как во время работы в нижегородской команде главный тренер Гаджи Гаджиев проводил восьмичасовые тактические разборы для тренерского штаба. Гаджиев работал с «Волгой» в 2012 году, тогда частью тренерского штаба клуба был Канчельскис.
«В Англии у нас никогда не было тактических разборов. Один раз Фергюсон нам что то показал перед дерби с «Ман Сити» — и всё. Могли сказать еще повнимательнее сыграть с самым опасным игроком соперника. А у Раньери внедрялись тактические разборы, но не как у Гаджи Муслимовича Гаджиева по восемь часов. Мы тогда уже засыпали, а самое главное, что это разбор был даже не для футболистов, а для тренерского штаба.
Думаю, что это был пафос, чтобы показать руководителю, как мы работаем. Но работать можно по разному, лучше же было сделать этот разбор с футболистами. Зачем это тренерскому штабу? Было многовато «понтов», которые не нужны, тем более после 45 минут информация воспринимается хуже. Но Гаджи Муслимович считал по другому, это его мнение, — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».
Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», когда клуб возглавлял Алекс Фергюсон. С Клаудио Раньери Андрей пересекался в «Фиорентине».
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