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«В его футбол играют лучшие клубы мира». Юрий Сёмин поздравил Олега Романцева с 69-летием

«В его футбол играют лучшие клубы мира». Юрий Сёмин поздравил Олега Романцева с 69-летием
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил с днём рождения экс-наставника сборной России Олега Романцева. Сегодня, 4 января 2023 года, специалисту исполнилось 69 лет.

«Во-первых, Олег Романцев наш выдающийся тренер, который поставил такие рекорды в нашем футболе, что их очень сложно превзойти. Сложно превзойти футбол, который он в своё время проповедовал, а он был сторонником короткого комбинационного паса. В его футбол сейчас играют лучшие клубы мира. Он замечательный человек, который любит футбол и любит «Спартак». Олег Иванович всегда объективен. Я его поздравляю с днём рождения! Самое главное: крепкого ему здоровья!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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