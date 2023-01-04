«Ньюкасл» хочет приобрести защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду

Правый защитник испанского клуба «Реал Вальядолид» Иван Фреснеда в ближайшее время может перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает инсайдер Гильермо Рай в своей социальной сети.

По информации источника, руководство испанского клуба ожидает предложения в ближайшие несколько дней от «сорок» в размере € 10 — 15 млн, хотя его отступные составляют € 30 млн. В текущем сезоне Иван принял участие в шести играх, в пяти из них он появлялся на поле в качестве игрока стартового состава. Всего он провел на пол 494 минуты, за это время Фреснеда не отметился результативными действиями.

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