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Лионель Месси прокомментировал своё возвращение в «ПСЖ» после отпуска

Лионель Месси прокомментировал своё возвращение в «ПСЖ» после отпуска
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал своё возвращение в расположение парижского клуба после отпуска, связанного с прошедшим чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

«Я хочу поблагодарить за этот тёплый приём всех сотрудников клуба, моих товарищей по команде и персонал «ПСЖ». Я счастлив. Сейчас я собираюсь подготовиться к предстоящим испытаниям. Мне нужно подготовиться физически, хорошо потренироваться, вернуться в процесс. Я должен быть готов к моменту, когда тренерский штаб решит, что я могу играть», — приводит слова Месси пресс-служба «ПСЖ».

35-летний нападающий находился в отпуске в родной Аргентине после победы на чемпионате мира в Катаре. В расположение «ПСЖ» Месси вернулся сегодня, 4 января.

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