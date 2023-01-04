Лионель Месси прокомментировал своё возвращение в «ПСЖ» после отпуска

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал своё возвращение в расположение парижского клуба после отпуска, связанного с прошедшим чемпионатом мира 2022 года в Катаре.
«Я хочу поблагодарить за этот тёплый приём всех сотрудников клуба, моих товарищей по команде и персонал «ПСЖ». Я счастлив. Сейчас я собираюсь подготовиться к предстоящим испытаниям. Мне нужно подготовиться физически, хорошо потренироваться, вернуться в процесс. Я должен быть готов к моменту, когда тренерский штаб решит, что я могу играть», — приводит слова Месси пресс-служба «ПСЖ».
35-летний нападающий находился в отпуске в родной Аргентине после победы на чемпионате мира в Катаре. В расположение «ПСЖ» Месси вернулся сегодня, 4 января.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира
- 4 января 2023
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