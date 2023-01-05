Антонио Конте рассказал, при каких условиях будет готов покинуть «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте допустил, что может покинуть команду.
«Моя задача здесь — построить надежный проект в «Тоттенхэме», а не выиграть лигу. Тогда, если я буду удовлетворен, чтобы продолжать делать эту работу и однажды увижу результат, я останусь в команде. Если я не буду уверен на 100%, то я могу оставить свою работу здесь», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 33 очка. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на 11 очков.
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