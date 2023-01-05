Стало известно, сколько «Челси» предложил «Бенфике» за главную молодую звезду ЧМ-2022

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес близок к переезду в английскую Премьер-лигу. Лондонский «Челси» предложил за одну из главных звёзд ЧМ-2022 € 85 млн, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, «Челси» никогда не рассматривал вариант выкупа Фернандеса за € 120 млн или € 127 млн — о таких суммах ранее писали некоторые СМИ. Также отмечается, что стороны всё ещё не достигли окончательного соглашения о трансфере Энцо в «Челси».

Напомним, Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира 2022 года в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол в составе сборной Аргентины и сделал одну результативную передачу. Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала» и «Ливерпуля».

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